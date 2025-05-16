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16 мая 2025, 00:00

ESPN назвал Нуну из «Ноттингем Форест» лучшим тренером сезона-2024/25

Игнат Заздравин
Корреспондент

Портал ESPN опубликовал рейтинг лучших тренеров в Европе в сезоне-2024/25.

Рейтинг возглавил Нуну Эшпириту Санту из «Ноттингем Форест». Команда под руководством португальца с 62 очками занимает седьмое место в АПЛ после 36 туров, сохраняя шансы на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона. В предыдущем сезоне «лесники» финишировали на 17-й строчке в турнирной таблице.

По версии ESPN, в тройку лучших по итогам сезона также входят Луис Энрике («ПСЖ») и Клаудио Раньери («Рома»).

20 лучших тренеров сезона-2024/25 по версии ESPN:

  1. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»)
  2. Луис Энрике («ПСЖ»)
  3. Клаудио Раньери («Рома»)
  4. Лиэм Росеньор («Страсбур»)
  5. Ханс-Дитер Флик («Барселона»)
  6. Арне Слот («Ливерпуль»)
  7. Антонио Конте («Наполи»)
  8. Андони Ираола («Борнмут»)
  9. Сеск Фабрегас («Комо»)
  10. Томас Франк («Брентфорд»)
  11. Александер Блессин («Санкт-Паули)
  12. Дэвид Мойес («Эвертон»)
  13. Нико Ковач («Боруссия» Д)
  14. Мануэль Пеллегрини («Бетис»)
  15. Франческо Фариоли («Аякс»)
  16. Хорст Штеффен («Эльферсберг»)
  17. Филиппо Индзаги («Пиза»)
  18. Режис ле Бри («Сандерленд»)
  19. Луиш Каштру («Дюнкерк»)
  20. Стефан Джилли («Париж»)
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Футбол
ФК Ноттингем Форест
Клаудио Раньери
Луис Энрике (тренер)
Нуну Эшпириту Санту
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2
 Ман. Сити 38 23 9 6 77-35 78
3
 МЮ 38 20 11 7 69-50 71
4
 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5
 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6
 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7
 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8
 Брайтон 38 14 11 13 52-46 53
9
 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10
 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11
 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12
 Ньюкасл 38 14 7 17 53-55 49
13
 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14
 Лидс 38 11 14 13 49-56 47
15
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16
 Нот. Форест 38 11 11 16 48-51 44
17
 Тоттенхэм 38 10 11 17 48-57 41
18
 Вест Хэм 38 10 9 19 46-65 39
19
 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20
 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27-68 20
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36 тур
37 тур
38 тур
24.05 18:00 Брайтон – МЮ 0 : 3
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон 1 : 1
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал 1 : 2
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл 2 : 0
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд 1 : 1
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла 1 : 2
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут 1 : 1
24.05 18:00 Сандерленд – Челси 2 : 1
24.05 18:00 Тоттенхэм – Эвертон 1 : 0
24.05 18:00 Вест Хэм – Лидс 3 : 0
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 27
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 17
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 12
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 11
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 33 1 11
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 35 1 9
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