ESPN назвал Нуну из «Ноттингем Форест» лучшим тренером сезона-2024/25

Портал ESPN опубликовал рейтинг лучших тренеров в Европе в сезоне-2024/25.

Рейтинг возглавил Нуну Эшпириту Санту из «Ноттингем Форест». Команда под руководством португальца с 62 очками занимает седьмое место в АПЛ после 36 туров, сохраняя шансы на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона. В предыдущем сезоне «лесники» финишировали на 17-й строчке в турнирной таблице.

По версии ESPN, в тройку лучших по итогам сезона также входят Луис Энрике («ПСЖ») и Клаудио Раньери («Рома»).

20 лучших тренеров сезона-2024/25 по версии ESPN: