ESPN назвал Нуну из «Ноттингем Форест» лучшим тренером сезона-2024/25
Портал ESPN опубликовал рейтинг лучших тренеров в Европе в сезоне-2024/25.
Рейтинг возглавил Нуну Эшпириту Санту из «Ноттингем Форест». Команда под руководством португальца с 62 очками занимает седьмое место в АПЛ после 36 туров, сохраняя шансы на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона. В предыдущем сезоне «лесники» финишировали на 17-й строчке в турнирной таблице.
По версии ESPN, в тройку лучших по итогам сезона также входят Луис Энрике («ПСЖ») и Клаудио Раньери («Рома»).
20 лучших тренеров сезона-2024/25 по версии ESPN:
- Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»)
- Луис Энрике («ПСЖ»)
- Клаудио Раньери («Рома»)
- Лиэм Росеньор («Страсбур»)
- Ханс-Дитер Флик («Барселона»)
- Арне Слот («Ливерпуль»)
- Антонио Конте («Наполи»)
- Андони Ираола («Борнмут»)
- Сеск Фабрегас («Комо»)
- Томас Франк («Брентфорд»)
- Александер Блессин («Санкт-Паули)
- Дэвид Мойес («Эвертон»)
- Нико Ковач («Боруссия» Д)
- Мануэль Пеллегрини («Бетис»)
- Франческо Фариоли («Аякс»)
- Хорст Штеффен («Эльферсберг»)
- Филиппо Индзаги («Пиза»)
- Режис ле Бри («Сандерленд»)
- Луиш Каштру («Дюнкерк»)
- Стефан Джилли («Париж»)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|38
|26
|7
|5
|71-27
|85
|
2
|Ман. Сити
|38
|23
|9
|6
|77-35
|78
|
3
|МЮ
|38
|20
|11
|7
|69-50
|71
|
4
|Астон Вилла
|38
|19
|8
|11
|56-49
|65
|
5
|Ливерпуль
|38
|17
|9
|12
|63-53
|60
|
6
|Борнмут
|38
|13
|18
|7
|58-54
|57
|
7
|Сандерленд
|38
|14
|12
|12
|42-48
|54
|
8
|Брайтон
|38
|14
|11
|13
|52-46
|53
|
9
|Брентфорд
|38
|14
|11
|13
|55-52
|53
|
10
|Челси
|38
|14
|10
|14
|58-52
|52
|
11
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|47-51
|52
|
12
|Ньюкасл
|38
|14
|7
|17
|53-55
|49
|
13
|Эвертон
|38
|13
|10
|15
|47-50
|49
|
14
|Лидс
|38
|11
|14
|13
|49-56
|47
|
15
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|41-51
|45
|
16
|Нот. Форест
|38
|11
|11
|16
|48-51
|44
|
17
|Тоттенхэм
|38
|10
|11
|17
|48-57
|41
|
18
|Вест Хэм
|38
|10
|9
|19
|46-65
|39
|
19
|Бернли
|38
|4
|10
|24
|38-75
|22
|
20
|Вулверхэмптон
|38
|3
|11
|24
|27-68
|20
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.05
|18:00
|Брайтон – МЮ
|0 : 3
|24.05
|18:00
|Бернли – Вулверхэмптон
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Кр. Пэлас – Арсенал
|1 : 2
|24.05
|18:00
|Фулхэм – Ньюкасл
|2 : 0
|24.05
|18:00
|Ливерпуль – Брентфорд
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Ман. Сити – Астон Вилла
|1 : 2
|24.05
|18:00
|Нот. Форест – Борнмут
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Сандерленд – Челси
|2 : 1
|24.05
|18:00
|Тоттенхэм – Эвертон
|1 : 0
|24.05
|18:00
|Вест Хэм – Лидс
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|22
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|17
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|21
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|33
|1
|11
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|35
|1
|9
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