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ESPN: «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду в клуб не из Англии

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» готов отпустить нападающего Криштиану Роналду в клуб не из Англии, утверждает ESPN.

Английский клуб будет готов расстаться с 37-летним форвардом, если клуб не из Англии будет готов взять на себя зарплату в размере 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю по контракту с «МЮ», который действует еще год.

Вариант с уходом Роналду в «Челси» «Манчестер Юнайтед» не рассматривает. При этом, руководство «Ман Юнайтед» не будет препятствовать сделке, если «Бавария», «Наполи» или другой европейский клуб будут готовы подписать форварда.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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