ESPN: «Ливерпуль» обратился в Ассоциацию футбольных судей по поводу гола в ворота «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» обратился в Ассоциацию футбольных судей Англии (PGMOL) и выразил серьезную озабоченность решением отменить гол Виргила ван Дейка в матче 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3), сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Гол на 38-й минуте был отменен из-за того, что Эндрю Робертсон, находившийся в офсайде, по мнению судей, закрывал обзор вратарю «Сити» Джанлуиджи Доннарумме. ВАР поддержал решение судьи на поле.

Позднее официальный аккаунт АПЛ в X пояснил, что защитник Робертсон «совершал очевидное действие непосредственно перед вратарем».

Источники утверждают, что в «Ливерпуле» считают формулировку Правила 11 (регулирующего нарушения положения «вне игры») четкой и настаивают, что ни один из критериев для отмены гола не был соблюден. Проанализировав все доступные повторы, клуб не согласился с тем, что Робертсон закрывал обзор Доннарумме.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии — у команды 18 очков после 11 матчей.