ESPN: Исак пропустит церемонию награждения PFA

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак пропустит церемонию награждения, которую Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) будет проводить 19 августа, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Исак был включен в шорт-лист премии «Игрок года по версии PFA» наряду с Мохамедом Салахом, Алексисом Макаллистером (оба — «Ливерпуль»), Декланом Райсом («Арсенал»), Коулом Палмером («Челси») и Бруну Фернандешем («Манчестер Юнайтед»).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» планировал подписать Исака, однако «Ньюкасл» отклонил заявку по 25-летнему шведу на сумму около 130 миллионов евро. По данным источников ESPN, «Ливерпуль» вернется с другим предложением только в том случае, если «Ньюкасл» даст понять, что готов к переговорам.

В сезоне-2024/25 нападающий в 42 матчах во всех турнирах забил 27 голов и сделал 6 результативных передач.

Исак играет за «Ньюкасл» с августа 2022 года. Его контракт с «сороками» рассчитан до 30 июня 2028-го.