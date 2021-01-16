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ESPN: Езил договорились о расторжении контракта с «Арсеналом»

16:04
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил достиг устной договоренности о расторжении контракта с лондонским клубом, информирует ESPN.

32-летний хавбек подпишет контракт с «Фенербахче» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб готов заключить контракт с немцем до 2023 года. Также в соглашении будет предусмотрен пункт о возможном продлении договора еще на год.

Езил в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Арсенал». Немец не был включен в заявку на сезон.

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