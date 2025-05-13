ESPN: «Челси» получит право выбора между еврокубками в следующем сезоне

Если «Челси» одержит победу в Лиге конференций и сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов через чемпионат Англии, то получит право выбора между этими двумя турнирами для участия в следующем сезоне, сообщает ESPN, ссылаясь на правила европейских соревнований.

Это правило в первую очередь касается команд, которые не входят в число лидеров и при этом выигрывают Лигу конференций. Если такие команды считают, что им не удастся пройти квалификацию Лиги чемпионов, они могут воспользоваться своим правом и принять участие в групповой стадии Лиги Европы, которое они получают за победу в Лиге конференций.

Финал Лиги конференций, в котором «Челси» встретится с «Бетисом», пройдет 28 мая в Польше.