13 мая, 13:46

ESPN: «Челси» получит право выбора между еврокубками в следующем сезоне

Камила Абдурахманова
корреспондент

Если «Челси» одержит победу в Лиге конференций и сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов через чемпионат Англии, то получит право выбора между этими двумя турнирами для участия в следующем сезоне, сообщает ESPN, ссылаясь на правила европейских соревнований.

Это правило в первую очередь касается команд, которые не входят в число лидеров и при этом выигрывают Лигу конференций. Если такие команды считают, что им не удастся пройти квалификацию Лиги чемпионов, они могут воспользоваться своим правом и принять участие в групповой стадии Лиги Европы, которое они получают за победу в Лиге конференций.

Финал Лиги конференций, в котором «Челси» встретится с «Бетисом», пройдет 28 мая в Польше.

Лига конференций
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
  • Adiоs Amigos R

    Выбрали? Не томите...

    29.05.2025

  • zg

    Это с их стороны будет уж слишком оригинально!)

    13.05.2025

  • Бананоид

    А Мостовому предложат выбрать между Химками и Барселоной...

    13.05.2025

  • Фирсыч

    Неужели РПЛ???

    13.05.2025

  • Adminni

    да там можно и на все 3 турнира заявится, тем более зная владельца он летом еще 10 купит....

    13.05.2025

  • Adminni

    глупость какая. ЛЧ по призовым гораздо выгодней не считая престижа. В лондоне даже размышлять не будут на эту тему

    13.05.2025

  • zg

    Шикарная идея!!!)

    13.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    А можно удивить всех и отказатсья от двух турниров)

    13.05.2025

  • AZ

    А послать один состав на ЛЧ, другой на ЛК нельзя?!))) У Челси там все равно игроков 50 числится)))

    13.05.2025

  • Lexus

    Смешно

    13.05.2025

  • zg

    Что же выберут "Синие"!?Интрига!:rofl::rofl::rofl:

    13.05.2025

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости