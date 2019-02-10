"Если не победим - попробуем в следующем году". Гвардьола - о чемпионской гонке в Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после разгромной победы над "Челси" в матче 26-го тура чемпионата Англии (6:0) заявил, что его команда не ощущает давления. 48-летний специалист добавил, что требует от футболистов их лучшей игры.

- Давления нет. Все что мы можем сделать, это играть как единая команда, - приводит слова Гвардьолы BBC. - Если сможем победить - отлично, если нет - попробуем в следующем году. Какое давление? Это честь для нас - быть футболистами и тренером. Я требую от игроков их лучшей игры.

"Манчестер Сити" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 65 очков после 27 туров. Столько же баллов у "Ливерпуля", который имеет на одну игру меньше.

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