Эшли Янг — о поражении «МЮ» от «Тоттенхэма»: «Все было плохо от начала до конца»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:3).

«Не было усилий, не было производительности, не было лидеров на поле. Все было разрозненно, по всему полю были отдельные личности. Все было плохо от начала до конца. У «Тоттенхэма» было так много моментов, что они будто играют дома. Болельщики «Манчестер Юнайтед» будут разочарованы, и это правильно», — приводит слова Янга BBC Sport.

Манкунианцы остались в меньшинстве в конце первого тайма — на 42-й минуте красную карточку получил Бруну Фернандеш. Удаление стало для португальца первым в карьере.

«Тоттенхэм» (10 очков) поднялся на восьмое место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (7) идет 12-м в турнирной таблице.