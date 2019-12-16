Эшли Янг покинет «Манчестер Юнайтед» в конце сезона

Капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг покинет клуб после окончания нынешнего сезона. Предстоящим летом у 34-летнего англичанина истекает срок контракта, а клуб не планирует предлагать ему новое соглашение, сообщает ESPN.

Янг не планирует завершать карьеру и покинет клуб в качестве свободного агента, с 1 января он может вести переговоры с другими клубами.

Янг выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, став с командой чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и победителем Лиги Европы.

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