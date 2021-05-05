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Эшли Янг поддержал протест фанатов «Манчестер Юнайтед»

12:49
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, ныне выступающий за «Интер», высказался по поводу протеста фанатов перед матчем 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

«Не хочется, чтобы протест перерастал в насилие. Хочется, чтобы владельцы были в курсе позиции фанатов и поняли причину их ярости. Применять насилие неправильно, но протесты — это то, чего хотели фанаты. Они хотят, чтобы их голос был услышан. Болельщики «Юнайтед» уже долгое время призывают к переменам. Может быть мы их наконец увидим, а может и нет», — цитирует Янга Sky Sports.

Ранее фанаты «МЮ» устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд». Они требуют отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который должен был состояться 2 мая в 18:30 по московскому времени, отложен на неопределенное время.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11860/12296757/ashley-young-exclusive-inter-milan-star-on-social-media-boycott-winning-serie-a-and-man-utd-protests

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