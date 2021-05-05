Эшли Янг поддержал протест фанатов «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, ныне выступающий за «Интер», высказался по поводу протеста фанатов перед матчем 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

«Не хочется, чтобы протест перерастал в насилие. Хочется, чтобы владельцы были в курсе позиции фанатов и поняли причину их ярости. Применять насилие неправильно, но протесты — это то, чего хотели фанаты. Они хотят, чтобы их голос был услышан. Болельщики «Юнайтед» уже долгое время призывают к переменам. Может быть мы их наконец увидим, а может и нет», — цитирует Янга Sky Sports.

Ранее фанаты «МЮ» устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд». Они требуют отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который должен был состояться 2 мая в 18:30 по московскому времени, отложен на неопределенное время.