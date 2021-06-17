Эшли Янг может стать футболистом «Астон Виллы» в ближайшие 24 часа

Полузащитник Эшли Янг близок к переходу в «Астон Виллу», сообщает Sky Sports.

По информации источника, представители 35-летнего англичанина практически завершили переговоры по условиям контракта футболиста с клубом сроком на один год. Ожидается, что игрок пройдет медицинское обследование в ближайшие 24 часа и завершит свой переход в команду.

В сезоне-2020/21 Янг выступал за «Интер», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи в 34 матчах за команду. Англичанин мог остаться в Италии, но предпочел отказаться от продления соглашения с «нерадзурри», поскольку ему хочется быть ближе к семье.