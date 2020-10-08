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Эшли Янг: «Если бы я мог вернуться в «Уотфорд», я бы уехал из Италии прямо сейчас»

19:01
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Полузащитник «Интера» Эшли Янг рассказал, что хотел бы вернуться в «Уотфорд».

35-летний англичанин является воспитанником «Уотфорда» и выступал за клуб с 2003 по 2007 год. С января 2020-го Янг выступает за «Интер».

— Если бы я мог вернуться, чтобы снова сыграть в Уотфорде, я бы уехал из Италии прямо сейчас, — приводит слова Янга The Hornets Golden Tales. — Это тот клуб, откуда я пришел и который сделал меня тем, кем я являюсь. Они дали мне начало карьеры.

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