Эшли Коул считает, что Вернер очень важен для «Челси»
Бывший защитник «Челси» Эшли Коул высказал мнение о нападающем Тимо Вернере.
«Я правда считаю, что Вернер недооценен. Да, он упустил ряд голевых моментов. Тренер всегда смотрит, верно ли футболист выбирает позицию, находился ли он в нужной точке для того, чтобы отправить мяч в ворота.
Но у Тухеля игра организована таким образом, что он требует играть между линиями, использовать диагональные передачи. Вернер очень важен для этой роли, он делает забегания в свободные зоны, направляется в зоны, в которых позволит Маунту получить мяч», - цитирует Коула Goal.com со ссылкой на Sky Sports.
Вернер подписал контракт с «Челси» в июле 2020 года. В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 32 матча в чемпионате Англии, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/werner-is-underrated-much-maligned-chelsea-star-plays/123pgchx004cp1szvdlsbcofun
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