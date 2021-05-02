Эшли Коул считает, что Вернер очень важен для «Челси»

Бывший защитник «Челси» Эшли Коул высказал мнение о нападающем Тимо Вернере.

«Я правда считаю, что Вернер недооценен. Да, он упустил ряд голевых моментов. Тренер всегда смотрит, верно ли футболист выбирает позицию, находился ли он в нужной точке для того, чтобы отправить мяч в ворота.

Но у Тухеля игра организована таким образом, что он требует играть между линиями, использовать диагональные передачи. Вернер очень важен для этой роли, он делает забегания в свободные зоны, направляется в зоны, в которых позволит Маунту получить мяч», - цитирует Коула Goal.com со ссылкой на Sky Sports.

Вернер подписал контракт с «Челси» в июле 2020 года. В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 32 матча в чемпионате Англии, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.