Бывший защитник «Арсенала» Эшли Коул поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера Карло Анчелотти, с которым он работал в «Челси».

— Анчелотти великолепно справлялся с «Челси», — цитирует Коула Sky Sports. — Мне понравился он не просто как менеджер, а как человек. Он был как твой лучший друг.