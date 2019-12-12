Эшли Коул: «Надеюсь, Юнгберг возглавит «Арсенал» на постоянной основе — он знает клуб изнутри»
17:25
Бывший защитник «Арсенала» Эшли Коул поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера Карло Анчелотти, с которым он работал в «Челси».
— Анчелотти великолепно справлялся с «Челси», — цитирует Коула Sky Sports. — Мне понравился он не просто как менеджер, а как человек. Он был как твой лучший друг.
С другой стороны, Фредди Юнгберг сейчас в клубе, и я надеюсь, что он может возглавить «Арсенал» на постоянной основе — он знает клуб изнутри.
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