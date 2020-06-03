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«Еще рано возобновлять чемпионат Англии!» Экс-глава АПЛ о ситуации в футболе

18:32
Бывший председатель совета директоров АПЛ сэр Дэйв Ричардс высказался против возобновления матчей чемпионата Англии. Фото AFP
Бывший председатель совета директоров АПЛ сэр Дэйв Ричардс высказался против возобновления матчей чемпионата Англии. Фото AFP

Бывший председатель совета директоров английской премьер-лиги сэр Дэйв Ричардс на специальном вебинаре Soccerex с участием представителей лиг, клубов и ФИФПро высказался против возобновления матчей чемпионата Англии.

— Думаю, еще рано возобновлять премьер-лигу. Учитывая число смертей, учитывая то, сколько людей продолжают заражаться вирусом, учитывая, что, как вчера, по-прежнему есть положительные результаты тестов среди футболистов и тренеров. Каждый день по несколько сотен людей оказываются в больницах. Я уверен, что слишком рано проводить футбольные матчи! Но все упирается в деньги — есть контракты с телевещателями, есть обязательства и так далее. (Александр Бобров)

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