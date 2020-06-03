«Еще рано возобновлять чемпионат Англии!» Экс-глава АПЛ о ситуации в футболе

Бывший председатель совета директоров английской премьер-лиги сэр Дэйв Ричардс на специальном вебинаре Soccerex с участием представителей лиг, клубов и ФИФПро высказался против возобновления матчей чемпионата Англии.

— Думаю, еще рано возобновлять премьер-лигу. Учитывая число смертей, учитывая то, сколько людей продолжают заражаться вирусом, учитывая, что, как вчера, по-прежнему есть положительные результаты тестов среди футболистов и тренеров. Каждый день по несколько сотен людей оказываются в больницах. Я уверен, что слишком рано проводить футбольные матчи! Но все упирается в деньги — есть контракты с телевещателями, есть обязательства и так далее. (Александр Бобров)