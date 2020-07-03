«Еще один отличный гол отменен самым нелепым законом в истории игры». Линекер раскритиковал ВАР

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в очередной раз раскритиковал ВАР. Англичанин недоволен отмененным голом в концовке матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (4:0).

«И вот опять, еще один отличный гол отменен самым нелепым законом в истории игры, которая значительно ухудшилась микроскопическим исследованием любого легкого прикосновения руки или ногтя», — написал Линекер в Twitter.