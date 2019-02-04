Эррера хочет продлить контракт с "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера признался, что хочет продлить контракт с "красными дьяволами". Текущее соглашение 29-летнего испанца с манкунианцами истекает 30 июня 2019 года.

- Сейчас я сосредоточен на игре с "Фулхэмом", - приводит слова Эрреры портал Goal. - Если я заслуживаю нового контракта, то обязательно получу его.

Эррера выступает за "МЮ" с 2014 года. В составе "красных дьяволов" он выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а также становился победителем Лиги Европы.

В текущем сезоне Эррера провел 20 матчей за "МЮ", забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

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