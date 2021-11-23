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Эрнесто Вальверде вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

19:52
Эрнесто Вальверде. Фото AFP
Эрнесто Вальверде. Фото AFP
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Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде стал новым претендентом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.

Переговоры с Вальверде находятся на начальной стадии. 57-летний специалист нигде не работал после ухода из «Барселона» в январе 2020 года.

Вальверде возглавлял «Барселону» с лета 2017 года. Под его руководство каталонцы дважды выиграли чемпионат, а также победили в Кубке и Суперкубке Испании.

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Иван Шитик все материалы автора

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