Эрнесто Вальверде вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде стал новым претендентом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.

Переговоры с Вальверде находятся на начальной стадии. 57-летний специалист нигде не работал после ухода из «Барселона» в январе 2020 года.

Вальверде возглавлял «Барселону» с лета 2017 года. Под его руководство каталонцы дважды выиграли чемпионат, а также победили в Кубке и Суперкубке Испании.