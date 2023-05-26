Холанн: «Я понимаю, почему люди называют АПЛ лучшей лигой мира»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался об уровне футбола в чемпионате Англии.

«Я понимаю, почему люди называют АПЛ лучшей лигой мира, потому что это действительно так. Мне нравится играть здесь. Нравятся верховые и скоростные единоборства. Я наслаждаюсь игрой здесь», — приводит слова Холанна Sky Sports.

В текущем сезоне 22-летний норвежец провел за «Манчестер Сити» 51 матч, забил 52 гола и отдал девять результативных передач.

Его команда досрочно выиграла чемпионат Англии. В финале Кубка Англии «горожанам» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед» В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Интером».