Эрлинг Холанн обогнал Криштиану Роналду по голам в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн опередил экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по забитым голам в АПЛ.

В субботу, 20 декабря норвежец сделал дубль в матче 17-го тура премьер-лиги против «Вест Хэма» (3:0). Теперь у Холанна 104 гола в АПЛ — на один больше, чем у Роналду. При этом норвежец достиг этой отметки за 114 матчей в чемпионате, а португальцу для этого потребовалось провести 236 игр.

Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с августа 2003 года по июль 2009 года и с августа 2021 года по ноябрь 2022 года.