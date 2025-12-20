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20 декабря 2025, 19:50

Эрлинг Холанн обогнал Криштиану Роналду по голам в АПЛ

Эрлинг Холанн.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн опередил экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по забитым голам в АПЛ.

В субботу, 20 декабря норвежец сделал дубль в матче 17-го тура премьер-лиги против «Вест Хэма» (3:0). Теперь у Холанна 104 гола в АПЛ — на один больше, чем у Роналду. При этом норвежец достиг этой отметки за 114 матчей в чемпионате, а португальцу для этого потребовалось провести 236 игр.

Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с августа 2003 года по июль 2009 года и с августа 2021 года по ноябрь 2022 года.

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Криштиану Роналду
Эрлинг Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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Эрлинг Холанн догнал Криштиану Роналду по голам в АПЛ

«Манчестер Сити» всухую разгромил «Вест Хэм» и вышел на первое место в АПЛ, Холанн сделал дубль
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
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 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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