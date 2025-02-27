Холанн: «Всегда неприятно получить травму и не играть, но нужно оставаться позитивным»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Конечно, всегда неприятно получить травму и не играть, но нужно смотреть вперед и сохранять позитивный настрой. Мы можем делать что-то только в настоящем и будущем, сегодня все было направлено на победу. Я стараюсь быть в штрафной, и если мне пасуют, я стараюсь забить», — цитирует BBC Холанна.

24-летний норвежец пропустил матч с «Ливерпулем» (0:1) в прошедшие выходные из-за травмы колена.