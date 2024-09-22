Холанн забил 100-й гол за «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил 100-й гол за «горожан». Норвежец отметился в ворота «Арсенала» в матче 5-го тура АПЛ.

Форвард проводит свой третий сезон и 105-й матч за английский клуб. На его счету также 14 результативных передач.

Всего Холанн забил 235 голов в 288 матчах. Также он провел 35 матчей и забил 32 гола за сборную Норвегии.