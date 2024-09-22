Холанн забил 100-й гол за «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил 100-й гол за «горожан». Норвежец отметился в ворота «Арсенала» в матче 5-го тура АПЛ.
Форвард проводит свой третий сезон и 105-й матч за английский клуб. На его счету также 14 результативных передач.
Всего Холанн забил 235 голов в 288 матчах. Также он провел 35 матчей и забил 32 гола за сборную Норвегии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|10-1
|12
|
3
|Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
4
|Ньюкасл
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
5
|Челси
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|
6
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|
7
|Нот. Форест
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|
8
|Брайтон
|5
|2
|3
|0
|8-4
|9
|
9
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|МЮ
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
11
|Тоттенхэм
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|
12
|Брентфорд
|5
|2
|0
|3
|7-9
|6
|
13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|
14
|Вест Хэм
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
|
15
|Лестер
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
16
|Кр. Пэлас
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
17
|Ипсвич
|5
|0
|3
|2
|3-8
|3
|
18
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Вулверхэмптон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|
20
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.09
|14:30
|
Вест Хэм – Челси
|0 : 3
|21.09
|17:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|3 : 1
|21.09
|17:00
|
Фулхэм – Ньюкасл
|3 : 1
|21.09
|17:00
|
Лестер – Эвертон
|1 : 1
|21.09
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|3 : 0
|21.09
|17:00
|
Саутгемптон – Ипсвич
|1 : 1
|21.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|3 : 1
|21.09
|19:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|0 : 0
|22.09
|16:00
|
Брайтон – Нот. Форест
|2 : 2
|22.09
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|
|
Николас Джексон
Челси
|4
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|3
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|3
|1
|0
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