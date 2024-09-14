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Сегодня, 22:27

Эрлин Холанн установил рекорд АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оформил дубль в матче против «Брентфорда» (2:1) в четвертом туре АПЛ.

На счету 24-летнего норвежского нападающего теперь 9 голов в 4 стартовых турах АПЛ. Это рекорд лиги. Ранее Холанн сделал хет-трики в матчах против «Вест Хэма» (3:1) и «Ипсвича» (4:1) и забил один мяч в ворота «Челси» (1:0).

«Манчестер Сити» (12 очков) остается лидером АПЛ. «Брентфорд» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ливерпуль 4 3 0 1 7-1 9
3
 Астон Вилла 4 3 0 1 7-6 9
4
 Нот. Форест 4 2 2 0 4-2 8
5
 Брайтон 4 2 2 0 6-2 8
6
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
7
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
8
 Брентфорд 4 2 0 2 6-6 6
9
 МЮ 4 2 0 2 5-5 6
10
 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
11
 Фулхэм 4 1 2 1 4-4 5
12
 Челси 3 1 1 1 7-5 4
13
 Вест Хэм 4 1 1 2 5-6 4
14
 Тоттенхэм 3 1 1 1 6-3 4
15
 Лестер 4 0 2 2 5-7 2
16
 Кр. Пэлас 4 0 2 2 4-7 2
17
 Ипсвич 4 0 2 2 2-7 2
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
19
 Саутгемптон 4 0 0 4 1-8 0
20
 Эвертон 4 0 0 4 4-13 0
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36 тур
37 тур
38 тур
14.09 14:30
Саутгемптон – МЮ
 0 : 3
14.09 17:00
Брайтон – Ипсвич
 0 : 0
14.09 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 2 : 2
14.09 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 1 : 1
14.09 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 0 : 1
14.09 17:00
Ман. Сити – Брентфорд
 2 : 1
14.09 19:30
Астон Вилла – Эвертон
 3 : 2
14.09 22:00
Борнмут – Челси
 - : -
15.09 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
15.09 18:30
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 3
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 2 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
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