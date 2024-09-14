Эрлин Холанн установил рекорд АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оформил дубль в матче против «Брентфорда» (2:1) в четвертом туре АПЛ.

На счету 24-летнего норвежского нападающего теперь 9 голов в 4 стартовых турах АПЛ. Это рекорд лиги. Ранее Холанн сделал хет-трики в матчах против «Вест Хэма» (3:1) и «Ипсвича» (4:1) и забил один мяч в ворота «Челси» (1:0).

«Манчестер Сити» (12 очков) остается лидером АПЛ. «Брентфорд» (6) идет восьмым в турнирной таблице.