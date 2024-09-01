Холанн — о хет-трике в ворота «Вест Хэма»: «Я чувствую себя хорошо, полон энергии»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн после хет-трика в матче 3-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1) рассказал о своем физическом состоянии.

«Я чувствую себя хорошо, я полон энергии. У меня был долгий отпуск и долгая предсезонка. Сейчас я готов к новым свершениям. Мне нравится забивать такие голы. Хорошо, что я могу выплеснуть на поле немного энергии. Я счастлив. Конечно, три очка — это самое главное», — приводит слова Холанна пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити» набрал 9 очков в 3 матчах и лидирует в турнирной таблице АПЛ. 14 сентября команда сыграет с «Брентфордом».

24-летний Холанн в текущем сезоне чемпионата Англии забил 7 голов в трех играх.