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Сегодня, 11:26

Холанн: «Моя цель — выиграть матч с «Арсеналом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал о своих ближайших футбольных целях, а также прокомментировал свою результативность в этом сезоне.

«Забил уже 25 голов? Конечно, это ненормально. Но я понимал, что эта команда привыкла забивать по 100 голов за сезон. Поэтому как нападающий знал, что приду и буду забивать. Моя цель — выигрывать трофеи. Прямо сейчас мы не можем слишком много думать о том, что может произойти в мае, и я думаю, что мы должны двигаться от игры к игре. Моя цель — выиграть матч с «Арсеналом». Премьер-лига — это жесткая конкуренция. Каждая игра имеет большое значение. И когда мы проиграли «Тоттенхэму», казалось, что мы потеряли все. А теперь вдруг мы снова в деле», — приводит слова Холанна официальный сайт «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 22-летний норвежец провел 29 матчей за «Манчестер Сити» в текущем сезоне, забил 31 гол и отдал четыре результативные передачи.

Перенесенный матч 12-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 15 февраля, начало — 22.30 мск.

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 51 очко за 21 матч. У «Горожан» 48 очков за 22 игры.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 22 15 3 4 56-22 48
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 22 4 6 12 16-30 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 0 : 1
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 0 : 0
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 0
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 0
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 3 : 0
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 2 : 0
15.02 22:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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