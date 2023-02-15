Холанн: «Моя цель — выиграть матч с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал о своих ближайших футбольных целях, а также прокомментировал свою результативность в этом сезоне.

«Забил уже 25 голов? Конечно, это ненормально. Но я понимал, что эта команда привыкла забивать по 100 голов за сезон. Поэтому как нападающий знал, что приду и буду забивать. Моя цель — выигрывать трофеи. Прямо сейчас мы не можем слишком много думать о том, что может произойти в мае, и я думаю, что мы должны двигаться от игры к игре. Моя цель — выиграть матч с «Арсеналом». Премьер-лига — это жесткая конкуренция. Каждая игра имеет большое значение. И когда мы проиграли «Тоттенхэму», казалось, что мы потеряли все. А теперь вдруг мы снова в деле», — приводит слова Холанна официальный сайт «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 22-летний норвежец провел 29 матчей за «Манчестер Сити» в текущем сезоне, забил 31 гол и отдал четыре результативные передачи.

Перенесенный матч 12-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 15 февраля, начало — 22.30 мск.

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 51 очко за 21 матч. У «Горожан» 48 очков за 22 игры.