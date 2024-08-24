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Холанн лидирует в рейтинге самых результативных игроков XXI века, опережая Месси и Роналду

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Портал PopFoot составил рейтинг лучших нападающих XXI века по среднему количеству забитых голов за матч.

Лидирует в списке форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, который в среднем за матч забивает 0,82 гола — 257 мячей в 315 матчах. Второе место занимает капитан «Интер Майами» Лионель Месси — 0,78 гола за матч, а замыкает тройку Криштиану Роналду — 0,73.

Также в первую десятку вошли два нападающих, которые уже завершили карьеру: голландец Руд ван Нистелрой (0,6 гола за игру) и швед Златан Ибрагимович (0,58).

Топ-10 лучших игроков по средней результативности

1. Эрлин Холанн («Манчестер Сити») — 0,82 (257 голов в 315 матчах);

2. Лионель Месси («Интер Майами») — 0,78 (838/1069);

3. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 0,73 (897/1233);

4. Килиан Мбаппе («Реал») — 0,72 (332/462);

5. Роберт Левандовски («Барселона») — 0,70 (654/928);

6. Харри Кейн («Бавария») — 0,63 (407/644);

7. Неймар («Аль-Хиляль») — 0,61 (440/719);

8. Руд ван Нистелрой (завершил карьеру) — 0,60 (277/463);

9. Луис Суарес («Интер Майами») — 0,60 (576/968);

10. Златан Ибрагимович (завершил карьеру) — 0,58 (567/980).

Футболисты &laquo;Манчестер Сити&raquo; Мануэль Аканджи, Матео Ковачич и&nbsp;Эрлин Холанн. Мощный старт Холанна — раздавил оборону «Челси» и угрожавшего ему Кукурелью. Но Мареску критиковать не за что
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Аль-Наср
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
3
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Тоттенхэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 1 0 1 0 1-1 1
12
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
14
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
15
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
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 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
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24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 - : -
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
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Фулхэм – Лестер
 - : -
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 - : -
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
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Брайтон

 1
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
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Йоан Висса

Брентфорд

 1
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Бернарду Силва

Манчестер Сити

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

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Эвертон

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Джордан Айю

Джордан Айю

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