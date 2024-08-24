Холанн лидирует в рейтинге самых результативных игроков XXI века, опережая Месси и Роналду
Портал PopFoot составил рейтинг лучших нападающих XXI века по среднему количеству забитых голов за матч.
Лидирует в списке форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, который в среднем за матч забивает 0,82 гола — 257 мячей в 315 матчах. Второе место занимает капитан «Интер Майами» Лионель Месси — 0,78 гола за матч, а замыкает тройку Криштиану Роналду — 0,73.
Также в первую десятку вошли два нападающих, которые уже завершили карьеру: голландец Руд ван Нистелрой (0,6 гола за игру) и швед Златан Ибрагимович (0,58).
Топ-10 лучших игроков по средней результативности
1. Эрлин Холанн («Манчестер Сити») — 0,82 (257 голов в 315 матчах);
2. Лионель Месси («Интер Майами») — 0,78 (838/1069);
3. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 0,73 (897/1233);
4. Килиан Мбаппе («Реал») — 0,72 (332/462);
5. Роберт Левандовски («Барселона») — 0,70 (654/928);
6. Харри Кейн («Бавария») — 0,63 (407/644);
7. Неймар («Аль-Хиляль») — 0,61 (440/719);
8. Руд ван Нистелрой (завершил карьеру) — 0,60 (277/463);
9. Луис Суарес («Интер Майами») — 0,60 (576/968);
10. Златан Ибрагимович (завершил карьеру) — 0,58 (567/980).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
4
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Нот. Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|24.08
|14:30
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|24.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|- : -
|24.08
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|- : -
|24.08
|17:00
|
Ман. Сити – Ипсвич
|- : -
|24.08
|17:00
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|- : -
|24.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|24.08
|19:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|25.08
|16:00
|
Борнмут – Ньюкасл
|- : -
|25.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Симон Адингра
Брайтон
|1
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|П
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|1
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|
|
Матс Виффер
Брайтон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|0
|1