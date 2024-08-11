Эрикссон: «Тот, кто возьмется за работу в сборной Англии, будет смелым человеком»
Шведский специалист Свен-Еран Эрикссон объяснил, почему не завидует будущему главному тренеру сборной Англии.
«Подумайте о том давлении, которое будет на плечах нового тренера. Саутгейт дважды выводил сборную в финал [Евро], один раз — в полуфинал, и этого недостаточно для англичан. Поэтому следующий тренер должен победить. Все остальное — провал. Мне жаль того, кто придет. Если он не выиграет крупный турнир, его будут критиковать — и игроков, конечно. Тот, кто возьмется за эту работу, будет смелым человеком», — приводит The Guardian слова Эрикссона.
В июле сборная Англии объявила об уходе главного тренера команды Гарета Саутгейта. Специалист решил покинуть пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера англичан назначен Ли Карсли, который в прошлом году привел молодежную команду к победе на чемпионате Европы среди юношей до 21 года.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0-0
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3
|Ливерпуль
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|0-0
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4
|Астон Вилла
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|0-0
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5
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0-0
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6
|Челси
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|0
|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
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|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
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|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -