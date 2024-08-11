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Эрикссон: «Тот, кто возьмется за работу в сборной Англии, будет смелым человеком»

Алина Савинова
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Шведский специалист Свен-Еран Эрикссон объяснил, почему не завидует будущему главному тренеру сборной Англии.

«Подумайте о том давлении, которое будет на плечах нового тренера. Саутгейт дважды выводил сборную в финал [Евро], один раз — в полуфинал, и этого недостаточно для англичан. Поэтому следующий тренер должен победить. Все остальное — провал. Мне жаль того, кто придет. Если он не выиграет крупный турнир, его будут критиковать — и игроков, конечно. Тот, кто возьмется за эту работу, будет смелым человеком», — приводит The Guardian слова Эрикссона.

В июле сборная Англии объявила об уходе главного тренера команды Гарета Саутгейта. Специалист решил покинуть пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера англичан назначен Ли Карсли, который в прошлом году привел молодежную команду к победе на чемпионате Европы среди юношей до 21 года.

Источник: The Guardian
Футбол
Сборная Англии по футболу
Свен-Еран Эрикссон
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