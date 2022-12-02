Эрикссон назвал самого талантливого футболиста в своей тренерской карьере

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон ответил на вопрос, кого считает самым талантливым футболистом, которого он когда-либо тренировал.

«Я думаю, что Пол Скоулз был самым талантливым игроком, которого я когда-либо тренировал, — у него было все. Есть много выдающихся игроков моего времени: Руни, Бекхэм, Рио, Терри, Оуэн, когда он был на пике своей карьеры. Но Скоулз являлся плеймейкером, защитником, он не был лучшим в мире, но мог это сделать. Он был блестящим футболистом», — приводит Mirror слова Эрикссона.

Скоулз на протяжении своей карьеры футболиста выступал за «Манчестер Юнайтед». В составе английского клуба он провел 718 официальных матчей и выиграл 25 трофеев.