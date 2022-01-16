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Сегодня, 06:51

Эриксен в ближайшее время может вернуться в АПЛ

Виктория Кравченко
Кристиан Эриксен.
Фото AFP

Бывший игрок «Интера» Кристиан Эриксен в скором времени может вернуться в АПЛ, сообщает The Times.

По данным источник, в 29-летнем датчанине заинтересованы несколько топ-клубов Англии. У него есть и другие предложения в Европе, но он хотел бы вернуться в АПЛ.

Летом 2021 года футболист пережил сердечный приступ во время матча Евро-2020. После инцидента хавбеку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в Италии.

Эриксен с 2013 по 2020 год играл в составе «Тоттенхэма».

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/christian-eriksen-close-to-sensational-premier-league-return-jswkjxtp8

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Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
Кристиан Эриксен
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
3
 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
4
 Вест Хэм 21 11 4 6 39-27 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 20 6 5 9 24-30 23
15
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
16
 Лидс 19 4 7 8 21-37 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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38 тур
14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 - : -
16.01 17:00
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