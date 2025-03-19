Эриксен покинет «Манчестер Юнайтед» летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен не получал предложений о продлении контракта с английским клубом.

«Я ничего не слышал от клуба, поэтому предполагаю, что сотрудничество прекратится. Мой контракт истекает летом, и я готов найти что-то новое. Меня это устраивает. Я еще не решил, где буду играть», — приводит DR слова Эриксена.

Также 33-летний датчанин отметил, что не собирается возвращаться в Данию или переходить в клуб МЛС.