Эриксен поделился настроем «Манчестер Юнайтед» на новый сезон АПЛ

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился мнением о предстоящем старте нового сезона чемпионата Англии.

«В прошлом сезоне плохих матчей было больше, чем хороших, поэтому все внимание было приковано к нашим неудачам. Наша победа в Кубке Англии показала, что мы до сих пор близки к «Манчестер Сити». Нам нужна стабильность», — цитирует игрока Sky Sports.

В минувшем сезоне клуб занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Сезон-2024/25 в АПЛ стартует 16 августа матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Последний тур состоится 25 мая 2025 года.