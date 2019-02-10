Эриксен - о шансах на чемпионство: "Все возможно"

Датский полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен верит, что его команде по силам вклиниться в борьбу за чемпионство.

- Шансы на чемпионство? Все возможно, - приводит слова Эриксена The Evening Standart. - Сегодня можно сказать, что нас несколько раз спас Льорис. Отбитый им пенальти придал нам уверенности в собственных силах. Гол в концовке? Я знаю, что мы выиграли несколько матчей, забивая в последние 10 минут.

В воскресном поединке "Тоттенхэм" одолел "Лестер" со счетом 3:1. Благодаря этой победе, "шпоры" набрали 60 очков в 26 встречах. Они идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии.