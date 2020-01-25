Эриксен не попал в заявку «Тоттенхэма» на матч Кубка с «Саутгемптоном»

Стал известен стартовый состав «Тоттенхэма» на матч 1/16 финала Кубка Англии против «Саутгемптона», сообщает пресс-служба «шпор». В заявку не попал хавбек Кристиан Эриксен, который в ближайшее время должен стать игроком «Интера».

Встреча «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» пройдет 25 января, начало — в 18.00 (мск).