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Эриксен не попал в заявку «Тоттенхэма» на матч Кубка с «Саутгемптоном»

17:07
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Стал известен стартовый состав «Тоттенхэма» на матч 1/16 финала Кубка Англии против «Саутгемптона», сообщает пресс-служба «шпор». В заявку не попал хавбек Кристиан Эриксен, который в ближайшее время должен стать игроком «Интера».

Встреча «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» пройдет 25 января, начало — в 18.00 (мск).

Саутгемптон — Тоттенхэм

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