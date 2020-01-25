Эриксен не попал в заявку «Тоттенхэма» на матч Кубка с «Саутгемптоном»
17:07
Стал известен стартовый состав «Тоттенхэма» на матч 1/16 финала Кубка Англии против «Саутгемптона», сообщает пресс-служба «шпор». В заявку не попал хавбек Кристиан Эриксен, который в ближайшее время должен стать игроком «Интера».
Встреча «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» пройдет 25 января, начало — в 18.00 (мск).
? Lloris (C), Aurier, Alderweireld, Sanchez, Tanganga, Winks, Gedson, Lo Celso, Dele, Son, Lucas— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 25, 2020
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