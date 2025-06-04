Эриксен намерен продолжить карьеру за пределами Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен после завершения контракта с английским клубом намерен продолжить карьеру в другой стране. 33-летний датчанин рассказал, что предпочел бы уйти из АПЛ.

«Я чувствую, что моя очередь в АПЛ подошла к концу, поэтому я смотрю за пределы Англии. Это было замечательное место для меня и моей семьи, и мы прожили там много лет», — цитирует Эриксена датское издание DR.

По словам полузащитника, когда он перешел из «Тоттенхэма» в «Интер», он не планировал возвращаться в Англию.

«После этого я снова провел там три с половиной года, так что никогда не стоит говорить «никогда», — отметил футболист.

В сезоне-2024/25 полузащитник в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 4 миллиона евро.