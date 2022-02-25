Эриксен дебютирует за «Брентфорд» в завтрашнем матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк сообщил, что полузащитник Кристиан Эриксен дебютирует за команду в завтрашнем матче 27-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

«Кристиан будет в заявке и завтра выйдет на поле. Это большой день для всех нас, но в особенности для Кристиана и его семьи. Для всех, кто вовлечен в футбол и видел, что случилось в июне, это очередное напоминание о том, что у нас есть возможность делать свое дело, жить и наслаждаться каждым моментом», — приводит The Athletic слова Франка.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) у Эриксена случился сердечный приступ. Позже ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. 31 января 2022 года 30-летний датчанин покинул «Интер» на правах свободного агента и подписал соглашение с «Брентфордом» на полгода с опцией продления еще на один год.

Матч «Брентфорд» — «Ньюкасл» состоится завтра, 26 февраля, начало — в 18.00 (мск).