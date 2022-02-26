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Эриксен дебютировал в составе «Брентфорда». Датчанин провел первый официальный матч за 259 дней

Датчанин Эриксен дебютировал в составе «Брентфорда»
Иван Шитик
Корреспондент
Кристиан Эриксен.
Фото AFP

Полузащитник Кристиан Эриксен дебютировал в составе «Брентфорда» в официальном матче. Он вышел на замену во втором тайме матча 27-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».

Датчанин впервые вышел на поле в официальной встрече за 259 дней.

Эриксен перенес остановку сердца 12 июня 2021 года в первом тайме матча первого тура группового турнира Евро-2020 против команды Финляндии. Медики реанимировали его прямо на поле. Футболиста доставили в больницу, где его прооперировали и установили дефибриллятор.

В Италии запрещено играть с таким устройством, поэтому футболисту пришлось расторгнуть контракт с «Интером».

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 0
1-й тайм

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Кристиан Эриксен
ФК Брентфорд
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
7
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
8
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
11
 Кр. Пэлас 26 6 11 9 36-37 29
12
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Бернли 23 3 11 9 21-29 20
19
 Уотфорд 25 5 3 17 25-47 18
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 - : -
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 - : -
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 - : -
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
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Эвертон – Ман. Сити
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Ливерпуль

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Садио Мане

Ливерпуль

 11
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Габриэл Жезус

Манчестер Сити

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Эндрю Робертсон

Ливерпуль

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Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
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Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
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