Эриксен дебютировал в составе «Брентфорда». Датчанин провел первый официальный матч за 259 дней

Полузащитник Кристиан Эриксен дебютировал в составе «Брентфорда» в официальном матче. Он вышел на замену во втором тайме матча 27-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».

Датчанин впервые вышел на поле в официальной встрече за 259 дней.

259 days after that terrible day... Christian Eriksen is back! ??? #Eriksen



Time for standing ovation. What a moment!@mattdw97 ???pic.twitter.com/hvoIWj6NZ9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2022

Эриксен перенес остановку сердца 12 июня 2021 года в первом тайме матча первого тура группового турнира Евро-2020 против команды Финляндии. Медики реанимировали его прямо на поле. Футболиста доставили в больницу, где его прооперировали и установили дефибриллятор.

В Италии запрещено играть с таким устройством, поэтому футболисту пришлось расторгнуть контракт с «Интером».