Тен Хаг — о Гарначо: «Он забил отличный гол, для нас хорошо, что он вернулся и поможет нам»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возвращении нападающего Алехандро Гарначо после травмы.

В матче 36-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» аргентинец отметился голом после выхода на замену.

«Вы сами все видели. Он вышел и сделал все почти идеально, забил отличный гол, который придаст ему уверенности. Для нас хорошо, что он вернулся, потому что он может оказать влияние на оставшуюся часть сезона. Я рад, что мы можем привлечь молодых игроков, и, надеюсь, он будет прогрессировать так быстро, что сможет бороться за место в стартовом составе, потому что это его следующий вызов», — приводит слова тен Хага официальный сайт «МЮ».

В текущем сезоне 18-летний форвард принял участие в 33 матчах в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил в них шесть голов и отдал шесть результативных передач.