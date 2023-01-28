Тен Хаг: «Рэшфорд стал увереннее в себе. Очевидно, что он находится в хорошей форме»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о прогрессе нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда.

«Я не Гарри Поттер, Он просто стал увереннее. Маркус боролся за это, он вкладывался в это. Конечно, с моим тренерским штабом мы привносим структуру, особенно в манере игры. Это помогает Маркусу грамотно планировать распорядок дня, и правильно занимать позицию на поле. Но, в конце концов, все зависит от него, и когда у игрока есть уверенность, тогда я убежден в верности методов нашей работы. Но на игрока влияет окружение, при правильно построенном процессе работы он может поддерживать оптимальную форму. Очевидно, что Маркус находится в очень хорошей форме. День за днем, от тренировки к тренировке, от игры к игре», — приводит слова тен Хага The Guardian.

В текущем сезоне 25-летний Рэшфорд сыграл за «Манчестер Юнайтед» 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 20 матчей.