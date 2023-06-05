Тен Хаг: «Возможно, «МЮ» — единственная команда мира, способная дать «Сити» отпор»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает свою команду сложнейшим соперником для «Манчестер Сити».

«В финале Кубка Англии мы навязали хорошую борьбу, действовали очень организованно. Нас было сложно обыграть, мы оставляли мало свободного пространства лучшей команде мира на данный момент. Мы являемся, возможно, единственной командой в мире, способной дать отпор «Манчестер Сити».

Мы могли обращаться с мячом лучше, я знаю. Но этот шаг будет нашим следующим. Я не думаю, что нас можно критиковать, мы провели отличный матч, а сезон получился великолепным», — приводит слова тен Хага сайт «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» в финале Кубка Англии проиграл «Сити» со счетом 1:2. По итогам сезона АПЛ команда тен Хага заняла третье место, набрав 75 очков.