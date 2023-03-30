Тен Хаг о включении Фергюсона в Зал славы АПЛ: «Он ориентир для всех топ-менеджеров»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал включение Алекса Фергюсона в Зал славы АПЛ.

«Он ориентир для всех топ-менеджеров в футболе. Как он создавал и формировал команду, как тренировал и управлял ей. Он 13 раз выигрывал премьер-лигу. Никто больше никогда не сможет сделать это снова, такое грандиозное выступление. А затем все остальные кубки, которые он выиграл. Выиграть так много трофеев, причем атакующим образом. У него было правильное чувство, когда нужно перестраивать и реконструировать новую команду, обновлять ее, потому что он делал это на протяжении двух десятилетий», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

Фергюсон 13 раз приводил «Манчестер Юнайтед» к победе в английском чемпионате. По этому показателю 81-летний специалист является самым успешным тренером в истории АПЛ.

Фергюсон и Арсен Венгер стали первыми тренерами, включенными в Зал славы АПЛ. Зал славы английской премьер-лиги был основан в 2021 году.