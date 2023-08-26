Тен Хаг: «Ужасное начал матча с «Ноттингемом», но «МЮ» проявил характер»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (3:2) в матче 3-го тура АПЛ. «Манкунианцы» пропустил два гола в первые 4 минуты.
«Ужасное начало, но команда проявила великолепный характер. Мы оставались спокойными и собранными, придерживались своей веры и своего плана, играли в хороший футбол и забили три гола. При всем уважении к «Форест», мы не должны были допустить этих голов вначале. Это были простые ошибки. Это безумие, но иногда игры проходят именно так. В некоторых аспектах мы, безусловно, можем совершенствоваться, но в целом у этой команды есть характер», — приводит слова тен Хага ВВС.
«Манчестер Юнайтед» набрал 6 очков и занимает пятое место в АПЛ, «Ноттингем» — 14-й (3 очка).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
2
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
4
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
5
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
6
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|
7
|Вест Хэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
8
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
9
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
11
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
12
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
13
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Нот. Форест
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
15
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
16
|Борнмут
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|Лутон Таун
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
19
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|
20
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|25.08
|22:00
|
Челси – Лутон Таун
|3 : 0
|26.08
|14:30
|
Борнмут – Тоттенхэм
|0 : 2
|26.08
|17:00
|
Арсенал – Фулхэм
|2 : 2
|26.08
|17:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|1 : 1
|26.08
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|26.08
|17:00
|
МЮ – Нот. Форест
|3 : 2
|26.08
|19:30
|
Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|27.08
|16:00
|
Бернли – Астон Вилла
|- : -
|27.08
|16:00
|
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
|- : -
|27.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|2
|
|
Каору Митома
Брайтон
|2
|
|
Хулио Энкисо
Брайтон
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Джо Уорралл
Ноттингем Форест
|3
|1
|0