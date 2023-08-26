Тен Хаг: «Ужасное начал матча с «Ноттингемом», но «МЮ» проявил характер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (3:2) в матче 3-го тура АПЛ. «Манкунианцы» пропустил два гола в первые 4 минуты.

«Ужасное начало, но команда проявила великолепный характер. Мы оставались спокойными и собранными, придерживались своей веры и своего плана, играли в хороший футбол и забили три гола. При всем уважении к «Форест», мы не должны были допустить этих голов вначале. Это были простые ошибки. Это безумие, но иногда игры проходят именно так. В некоторых аспектах мы, безусловно, можем совершенствоваться, но в целом у этой команды есть характер», — приводит слова тен Хага ВВС.

«Манчестер Юнайтед» набрал 6 очков и занимает пятое место в АПЛ, «Ноттингем» — 14-й (3 очка).