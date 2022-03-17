Эрик тен Хаг назван главным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может занять аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед», информирует Manchester Evening News. Как отмеячается, 52-летний голландский специалист является главным кандидатом на эту должность.

Напомним, что также среди претендентов называются главный тренер «Челси» Томас Тухель, Хулен Лопетеги («Севилья»), Маурисио Почеттино («ПСЖ») и главный тренер сборной Испании Луис Энрике.

Контракт тен Хага с «Аяксом» истекает летом 2023 года.

В данный момент временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Ральф Рангник.