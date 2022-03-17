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Сегодня, 15:47

Эрик тен Хаг назван главным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Роман Шишов
Корреспондент
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может занять аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед», информирует Manchester Evening News. Как отмеячается, 52-летний голландский специалист является главным кандидатом на эту должность.

Напомним, что также среди претендентов называются главный тренер «Челси» Томас Тухель, Хулен Лопетеги («Севилья»), Маурисио Почеттино («ПСЖ») и главный тренер сборной Испании Луис Энрике.

Контракт тен Хага с «Аяксом» истекает летом 2023 года.

В данный момент временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Ральф Рангник.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 27 16 3 8 43-31 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Тоттенхэм 28 15 3 10 44-35 48
7
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
8
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
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 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
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 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
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 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
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19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
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 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
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МЮ – Брайтон
 2 : 0
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Манчестер Юнайтед

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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Ливерпуль

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