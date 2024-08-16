Тен Хаг: «Зиркзее и Хейлунн имеют потенциал вырасти в нападающих топ-уровня»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, когда нападающий Джошуа Зиркзее будет играть за основной состав. 23-летний голландец этим летом перешел из «Болоньи».

«Я думаю, Джошуа близок к основе. Он не был на предсезонной подготовке с нами, поэтому нам нужны матчи, чтобы встроить его в игру», — приводит слова тен Хага в своем Twitter журналист Лори Уитуэлл.

Также специалист добавил, что Зиркзее и Расмус Хейлунн «имеют потенциал вырасти в нападающих топ-уровня».