Тен Хаг: «Зиркзее и Хейлунн имеют потенциал вырасти в нападающих топ-уровня»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, когда нападающий Джошуа Зиркзее будет играть за основной состав. 23-летний голландец этим летом перешел из «Болоньи».
«Я думаю, Джошуа близок к основе. Он не был на предсезонной подготовке с нами, поэтому нам нужны матчи, чтобы встроить его в игру», — приводит слова тен Хага в своем Twitter журналист Лори Уитуэлл.
Также специалист добавил, что Зиркзее и Расмус Хейлунн «имеют потенциал вырасти в нападающих топ-уровня».
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3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
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|Астон Вилла
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|0
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|0
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8
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|0
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9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
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|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
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|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
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