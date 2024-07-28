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Тен Хаг — о матче с «Арсеналом»: «На мой взгляд, в первом тайме «Манчестер Юнайтед» выглядел лучше»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение команды в товарищеском матче против «Арсенала».

Игра прошла на арене «СоФИ Стэдиум» в Инглвуде (США) и завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонцев.

«Я думаю, что обе команды показали очень хороший уровень игры для третьей недели предсезонки, но, на мой взгляд, в первом тайме мы выглядели лучше. Мы забили очень хороший гол — отличный пас Рашфорда и хорошее завершающее движение Хейлунна, я был очень этим доволен. Мы также создали еще несколько неплохих моментов, но потом пропустили гол. В целом команда сыграла хорошо, и мы могли остановиться на ничьей в этой встрече», — приводит пресс-служба «красных дьяволов» слова тен Хага.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» 1 августа проведет против «Бетиса». В 1-м туре АПЛ 16 августа команда тен Хага встретится с «Фулхэмом».

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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