Тен Хаг — о матче с «Арсеналом»: «На мой взгляд, в первом тайме «Манчестер Юнайтед» выглядел лучше»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение команды в товарищеском матче против «Арсенала».
Игра прошла на арене «СоФИ Стэдиум» в Инглвуде (США) и завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонцев.
«Я думаю, что обе команды показали очень хороший уровень игры для третьей недели предсезонки, но, на мой взгляд, в первом тайме мы выглядели лучше. Мы забили очень хороший гол — отличный пас Рашфорда и хорошее завершающее движение Хейлунна, я был очень этим доволен. Мы также создали еще несколько неплохих моментов, но потом пропустили гол. В целом команда сыграла хорошо, и мы могли остановиться на ничьей в этой встрече», — приводит пресс-служба «красных дьяволов» слова тен Хага.
Следующий матч «Манчестер Юнайтед» 1 августа проведет против «Бетиса». В 1-м туре АПЛ 16 августа команда тен Хага встретится с «Фулхэмом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -