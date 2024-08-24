Тен Хаг — о поражении от «Брайтона»: «МЮ» допустил больше одной ошибки, мы не должны были проигрывать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча против «Брайтона» (1:2) во втором туре АПЛ.

«Мы допустили больше одной ошибки. Нам нужно поговорить об этом. Мы были близки к победе в этом матче, но определенно не должны были проигрывать.

Оба пропущенных гола — очень легкие. Мы должны были сыграть лучше. Я вижу некоторые хорошие моменты в игре, но в других…в начале второго тайма мы должны были больше контролировать игру», — цитирует тен Хага журналист Daily Mail Крис Уилер.

В следующем туре «Брайтон» на выезде сыграет с «Арсеналом». Матч пройдет 31 августа. На следующий день «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Саутгемптон».