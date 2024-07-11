Тен Хаг считает, что приход ван Нистелроя поможет «МЮ» выйти на новый уровень

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал подписание контрактов с тренерами Рудом ван Нистелроем и Рене Хаке, которые войдут в его штаб.

«Я рад, что Рене и Руд согласились присоединиться к нашему проекту. Они добавят свой опыт, знания и новую энергию в коллектив. Сейчас самое время обновить тренерский состав, поскольку мы стремимся развить достижения последних двух лет и выйти на новый уровень», — цитирует тен Хага пресс-служба «МЮ».

Ван Нистелрой и Хаке подписали соглашения до лета 2026 года. 4 июля тен Хаг также продлил договор с клубом до июня 2026-го.