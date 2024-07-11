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Сегодня, 19:08

Тен Хаг считает, что приход ван Нистелроя поможет «МЮ» выйти на новый уровень

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал подписание контрактов с тренерами Рудом ван Нистелроем и Рене Хаке, которые войдут в его штаб.

«Я рад, что Рене и Руд согласились присоединиться к нашему проекту. Они добавят свой опыт, знания и новую энергию в коллектив. Сейчас самое время обновить тренерский состав, поскольку мы стремимся развить достижения последних двух лет и выйти на новый уровень», — цитирует тен Хага пресс-служба «МЮ».

Ван Нистелрой и Хаке подписали соглашения до лета 2026 года. 4 июля тен Хаг также продлил договор с клубом до июня 2026-го.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Руд ван Нистелрой
Эрик тен Хаг
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«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с ван Нистелроем
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2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 22:00
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17.08 14:30
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17.08 17:00
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 - : -
17.08 17:00
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 - : -
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 - : -
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