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Тен Хаг: «Лучшие годы де Лигта впереди, у него фантастический потенциал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал переход в команду защитника Маттейса де Лигта.

«У него фантастический потенциал. На этой неделе Маттейсу исполнилось 25 лет, за его плечами почти 375 матчей за «Аякс», «Ювентус» и «Баварию». Это невероятно, но его лучшие годы еще впереди. У него отличные навыки, характер, индивидуальность. Я очень рад видеть его здесь», приводит слова тен Хага The Independent.

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе де Лигта 13 августа. Нидерландский защитник подписал с манкунианцами контракт до лета 2029 года.

Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
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11
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14
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15
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16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
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