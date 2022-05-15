Эрик тен Хаг хочет подписать Канте в «Манчестер Юнайтед»

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет подписать в команду полузащитника «Челси» Нголо Канте, утверждает Daily Mirror.

Контракт 31-летнего француза с лондонским клубом истекает летом 2023 года. Стороны пока не начинали переговоры о продлении соглашения, а сам футболист не исключает варианта, при котором сменит команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Канте в 50 миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник провел 40 матчей во всех турнирах. На его счету 2 гола и 5 результативных передач.