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Эрик Кантона: «Игра «МЮ» сейчас — как секс пожилого человека»

19:46

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона посетовал на неудачи клуба в последнее время, сравнив его игру с сексом пожилого человека.

— «Манчестер Юнайтед» занимает особенное место в моем сердце, но игра «МЮ» сейчас — это как секс пожилого человека, — сказал Кантона. — Ты прикладываешь максимум усилий, но в конце концов все немного разочарованы.

Но они вернутся, потому что это лучший клуб мира.

Но когда я говорю о сексе пожилого человека, я не имею в виду себя. Это просто метафора, потому что я... — на последней фразе Кантона сделал недвусмысленный жест.

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