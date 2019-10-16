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Эрик Дайер: «Тоттенхэм» стремился к тому, чтобы два поражения подряд считались кризисом»

18:36
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Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер считает, что критика является показателем уровня команды. Лондонцы с 11 очками занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ.

- Главное, что мы работали все вместе, — цитирует полузащитника Goal. —  Некоторые ушли, некоторые пришли — но работали все вместе в течение последних лет. Теперь пришли к тому, что начинаются разговоры о кризисе после двух поражений подряд. Мы стремились к тому, чтобы нас считали командой, которая, проиграв две игры, подвергается большой критике. Теперь мы должны принять ситуацию.

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